Düzce Muncurlu\'da mutfak dolabı fabrikasındaki yangın 3,5 saatte söndürüldü

Düzce'nin Muncurlu köyünde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 buçuk saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi.

Merkez'e bağlı Muncurlu köyündeki Aydın Mutfak ve Banyo Dolapları üretim fabrikasında saat 13.59 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap malzemelerin bulunduğu fabrikada hızla yayılan alevler, kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bir yandan fabrikayı saran alevlere müdahale ederken, diğer yandan yangının çevrede bulunan yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

3 buçuk saatlik müdahalenin ardından söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 buçuk saat süren yoğun çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından fabrikada soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangın sonucunda fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.