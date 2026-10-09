Düzce Muncurlu'da mutfak dolabı fabrikasındaki yangın 3,5 saatte söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce Muncurlu'da mutfak dolabı fabrikasındaki yangın 3,5 saatte söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Muncurlu\'da mutfak dolabı fabrikasındaki yangın 3,5 saatte söndürüldü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Muncurlu köyündeki Aydın Mutfak ve Banyo Dolapları fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 buçuk saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrika kullanılamaz hale gelirken, alevlerin çevredeki yerleşim yerlerine sıçraması önlendi.

Düzce'nin Muncurlu köyünde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 buçuk saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi.

Merkez'e bağlı Muncurlu köyündeki Aydın Mutfak ve Banyo Dolapları üretim fabrikasında saat 13.59 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap malzemelerin bulunduğu fabrikada hızla yayılan alevler, kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bir yandan fabrikayı saran alevlere müdahale ederken, diğer yandan yangının çevrede bulunan yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

3 buçuk saatlik müdahalenin ardından söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 buçuk saat süren yoğun çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından fabrikada soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangın sonucunda fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeOlaylarGüncelAydınDüzceSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Okan Buruk’u korkutan gelişme Futbolcularını tek tek uyardı Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
17:17
Hakemler polis eşliğinde çıktı, TFF gözlemcisi tribünde uyudu
Hakemler polis eşliğinde çıktı, TFF gözlemcisi tribünde uyudu
17:10
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
16:36
Daha imzası kurumadı Galatasaray’da şok ayrılık
Daha imzası kurumadı! Galatasaray'da şok ayrılık
16:15
AK Parti’nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te İşte yatırımcılara ödenecek rakam
AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam
16:12
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 17:44:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Düzce Muncurlu'da mutfak dolabı fabrikasındaki yangın 3,5 saatte söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei