Düzce Valiliği'nden Suda Boğulma Olayları İle İlgili Genel Emir

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Düzce Valiliği, il genelinde suda boğulma olayları ile ilgili olarak Düzce Valiliği genel emir yayınladı.

Düzce Valiliği, kent genelinde artan suda boğulma olayları ile ilgili genel emir yayınladı. Bu çerçevede Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yaz mevsiminin gelmesiyle turistler ile vatandaşlarımızın serinlemek, yüzmek veya balık tutmak amacıyla girdikleri deniz, iç sular, akarsu, göl, baraj, gölet, kanal, su birikintisi, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı gibi alanlarda yaşanması muhtemel suda boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi veya bu tür üzücü olayların asgari seviyeye indirilebilmesi amacıyla alınacak tedbirler ile görevlileri belirlemektedir. Emir ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE