Düziçi'de 54 yaşındaki kadının ölümünde T.K. ile anne ve babası adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Düziçi'de 54 yaşındaki kadının ölümünde T.K. ile anne ve babası adliyeye sevk edildi

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Düziçi\'de 54 yaşındaki kadının ölümünde T.K. ile anne ve babası adliyeye sevk edildi
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Osmaniye Düziçi'de yürüyüş için evinden çıkan 54 yaşındaki kadının ölümüne ilişkin soruşturmada 19 Eylül'de yakalanan T.K., annesi A.K. ve babası H.K. adliyeye sevk edildi. A.K. hakim karşısında rahatsızlanarak ambulansta tedavi edildi; T.K. ise akşam adliyeye getirildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 54 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan şahıs ile annesi ve babası adliyeye sevk edildi.

26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden ayrılan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan bir daha haber alınamadı. Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında T.K. ile annesi A.K. ve babası H.K., 19 Eylül'de Kahramanmaraş il merkezi ve Andırın ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne A.K. ve baba H.K., öğle saatlerinde Düziçi Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.K. adliyede rahatsızlandı. Adliye bahçesine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilen A.K., tedavisinin ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı T.K. ise akşam saatlerinde Düziçi Adliyesi'ne getirildi. Zanlı, işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA
Osmaniye3. SayfaGüncelDüziçiEylülHakimSuçSon Dakika

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