Düziçi\'nde Şarjlı Motosiklet Kazası

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan şarjlı motosiklet bir iş yerinin demir kapısına çarparak durdu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Düziçi ilçesi Uzun Banı mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen şarjlı bisiklet bir anda kontrolden çıktı. Sürücüsünün durdurma çabaları işe yaramayınca bir işyerinin demir kapısına çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - OSMANİYE