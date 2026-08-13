E-5\'te Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

E-5 karayolunda kontrolden çıkan bir aracın iki araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.40 sıralarında E-5 Karayolu Bakırköy Yenibosna Metrobüs durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece'den Yenikapı istikametine seyir halinde bulunan 34 AJB 713 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce 71 AAZ 877 plakalı araca, ardından savrularak 34 YH 627 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazada, 71 AAZ 877 plakalı araçta bulunan 2 yolcu ile 34 YH 627 plakalı araçta bulunan 1 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-5 Küçükçekmece'den Yenikapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.