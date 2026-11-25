Eber Gölü'ndeki yangının ardından Kaymakam Kalkan bölgede hasar incelemesi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultandağı'nda Eber Gölü'ndeki sazlık ve otluk alanda dün gece çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Kaymakam Batuhan Kalkan, yangının etkilediği alanlarda inceleme yaparak hasar tespiti ve göl ekosistemine yönelik tedbirler hakkında bilgi aldı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Kaymakamı Batuhan Kalkan, dün gece Eber Gölü çevresinde çıkan yangının ardından bölgede incelemelerde bulundu ve yangından etkilenen alanları yerinde gözlemledi.
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Eber Gölü'nde dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle sazlık ve otluk alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından Sultandağı Kaymakamı Batuhan Kalkan bölgeye giderek yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Yangından etkilenen alanları yerinde inceleyen Kaymakam Kalkan'ın, bölgedeki hasar tespit çalışmaları ve göl ekosisteminin korunmasına yönelik alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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