Edirne'de 350 Dönüm Buğday Yangında Yok Oldu - Son Dakika
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Edirne'de 350 Dönüm Buğday Yangında Yok Oldu

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Boztepe ve Türkmen köyleri arasındaki buğday ekili tarlada çıkan yangında, 350 dönüm buğday yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, hasat yapan biçerdöverin sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

14.06.2024 15:45
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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Boztepe ve Türkmen köyleri arasındaki buğday ekili tarlada çıkan yangında, 350 dönüm buğday yandı.

Alınan bilgiye göre, Boztepe ile Türkmen köyleri arasında bulunan buğday ekili tarlada, hasat sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Keşan ve İpsala'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, ayçiçeği tarlasına dayanarak yavaşlamasının da etkisiyle itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 350 dönümlük buğday küle dönerken, hasat yapan biçerdöverin sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yangın söndürme çalışmalarını, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da yerinde takip etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 350 Dönüm Buğday Yangında Yok Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de 350 Dönüm Buğday Yangında Yok Oldu - Son Dakika
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