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Edirne'de Alkollü Şoförün Yolcu Dolu Minibüsü Durduruldu

Edirne\'de Alkollü Şoförün Yolcu Dolu Minibüsü Durduruldu

Edirne'de içi yolcu dolu bir minibüsün şoförünün alkollü olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan alkol kontrolünde şoförün 3,81 promil alkollü olduğu belirlendi. Şoföre para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu. Yolcular başka bir minibüse aktarılarak yolculuklarına devam etti.

17.04.2024 15:03
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Edirne'de içi yolcu dolu minibüsün şoförünün alkollü olduğu belirlendi.

Edirne toplu ulaşım sistemine ait şehir içi minibüse binen bazı yolcular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak şoförün alkollü olabileceğini ihbar etti. Minibüsün geçiş güzergahında uygulama yapan polis ekipleri, minibüsü durdurdu.

Polis ekipleri tarafından şoföre yapılan alkol kontrolünde, şoför Erdal Ö.'nün 3,81 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen şoföre 9 bin 581 TL para cezası uygulandı, sürücü belgesine de el konuldu.

Minibüste bulunan yolcular başka minibüse bindirilerek yolculuklarına devam etti. Alkollü şoför ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, minibüs de otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Alkollü Şoförün Yolcu Dolu Minibüsü Durduruldu - Son Dakika

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