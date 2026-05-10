Edirne'de Balık Tutarken Boğuldu
Edirne'de Balık Tutarken Boğuldu

10.05.2026 18:17
Mehmet Sezer, Keşan'da sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde balık tutmak için sulama kanalına giden şahıs, düştüğü kanalda boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, balık tutmak amacıyla sulama kanalına giden Mehmet Sezer (49), dengesini kaybederek kanala düştü. Sezer'in suya düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. AFAD, vatandaşlar ve Tekirdağ'dan gelen dalgıç polisler tarafından sulama kanalında başlatılan arama çalışmaları sonucunda Mehmet Sezer'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Sezer'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
