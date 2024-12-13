Edirne'de Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne\'de Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'de otomobil duvara çarpıp alev aldı, 4 kişi yanarak hayatını kaybetti. Polis inceleme başlattı.

13.12.2024 04:05
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Edirne'de duvara vurduktan sonra alev alan otomobilin içinde bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Edirne'nin Güney Çevre Yolu'nda seyir halinde olan otomobil evin duvarına çarptı. Aniden alev alan otomobil alev topuna döndü. Araçta bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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