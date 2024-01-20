 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de Genel Asayiş ve Trafik Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Genel Asayiş ve Trafik Uygulaması Gerçekleştirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan genel asayiş ve trafik uygulamasında araçlar didik didik arandı. Sağlık yolunda yapılan denetimlerde pek çok noktada uygulama ve arama gerçekleştirildi. Uygulama sırasında sürücü ve yolcuların GBT sorgusu yapıldı ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun denetimlere katıldı ve halkın huzur ve güven ortamının sağlanması için sık sık yapılacağını vurguladı.

Edirne\'de Genel Asayiş ve Trafik Uygulaması Gerçekleştirildi
20.01.2024 - 09:04,
Abone Ol

Edirne'de genel asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Saat 21.00 itibarıyla başlayan denetimler de araçların tüm nokraları didik didik arandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, özel harekat, trafik ve asayiş şubesi ekiplerinin sağlık yolu üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Edirne merkezden yunus timleri ve çevik kuvvet personelinin desteğiyle suç unsurlarının ele geçirilmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla düzenlenen geniş katılımlı uygulamada, pek çok noktada uygulama ve arama gerçekleştirildi.

Edirne merkezde bulunan Sağlık yolundaki 4 kavşak ve birçok noktada eş zamanlı yapılan denetim sırasında durdurulan araçlar ekipler tarafından detaylı şekilde arandı. Uygulamada sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı. Denetimlerde, kurallara uymayan araç sürücülerine ise cezai işlem uygulandı.

Edirne'de polisin gerçekleştirdiği asayiş ve trafik uygulamasına katılan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ekiplerin başında bulundu. Öte yandan, denetimlerin halkın huzur ve güven ortamının sağlanması için sık sık yapılacağını vurguladı - EDİRNE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Genel Asayiş ve Trafik Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:15:39. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Genel Asayiş ve Trafik Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement