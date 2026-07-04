Edirne\'de Kuzu Kurtarıldı

Edirne'de 15 metrelik kuyuya düşen kuzu, itfaiye ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmaların ardından kurtarıldı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tabyalar mevkisinde bir kuzu 15 metrelik kuyuya düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kuyunun derinliği ve dar yapısı nedeniyle dikkatli bir çalışma yürüttü. Güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen çalışmayla kuzu bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarıldı.

Kurtarma operasyonunun ardından kuzu sahibine teslim edilirken, vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasını takdirle karşıladı. - EDİRNE