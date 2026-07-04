Edirne'de Kuzu Kurtarıldı - Son Dakika
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Edirne'de Kuzu Kurtarıldı

Edirne\'de Kuzu Kurtarıldı
04.07.2026 21:15
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15 metrelik kuyuya düşen kuzu, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla kurtarıldı.

Edirne'de 15 metrelik kuyuya düşen kuzu, itfaiye ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmaların ardından kurtarıldı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tabyalar mevkisinde bir kuzu 15 metrelik kuyuya düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kuyunun derinliği ve dar yapısı nedeniyle dikkatli bir çalışma yürüttü. Güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen çalışmayla kuzu bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarıldı.

Kurtarma operasyonunun ardından kuzu sahibine teslim edilirken, vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasını takdirle karşıladı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Kuzu Kurtarıldı - Son Dakika

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