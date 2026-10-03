Edirne'de Meriç Nehri'nde bulunan erkek cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı - Son Dakika
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Edirne'de Meriç Nehri'nde bulunan erkek cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı

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Edirne\'de Meriç Nehri\'nde bulunan erkek cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı
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Edirne'de Karaağaç Fen Lisesi mevkiinde Meriç Nehri'nde hareketsiz bir kişi ihbar edildi. Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; erkek cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Edirne'de Karaağaç Fen Lisesi mevkiinde Meriç Nehri'nde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İtfiaye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sudaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, ekiplerin çalışmasının ardından nehirden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
Trakya ÜniversitesiMeriç NehriGüvenlik3. SayfaJandarmaİtfaiyeOlaylarHastaneOtopsiEdirneGüncelSon Dakika

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