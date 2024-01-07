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Edirne'de meydana gelen hortum ev ve araçlarda hasara yol açtı - Son Dakika
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Edirne'de meydana gelen hortum ev ve araçlarda hasara yol açtı

Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle ev ve araçlarda hasar meydana geldi. Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde ve İpsala'ya bağlı Sarıcaali köyünde şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu ve araçlarda hasar oluştu. AFAD, KEDAK ve İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti için bölgeye sevk edildi.

Edirne\'de meydana gelen hortum ev ve araçlarda hasara yol açtı
07.01.2024 - 16:01,
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Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle ev ve araçlarda hasar meydana geldi.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde ve İpsala'ya bağlı Sarıcaali köyünde şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Bazı evlerin çatılarından uçan kiremitler araçların üzerlerine düşerek araçlarda hasar oluştu.

Fırtına nedeniyle ağaçların da devrildiği Suluca köyüne giden Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, köyde incelemelerde bulundu. Fırtına nedeniyle hasarların oluştuğu Suluca ve Sarıcaali köylerine AFAD, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Fırtına, Keşan merkezdeki bazı mahallelerde de etkili oldu. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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