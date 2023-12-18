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Edirne'de su kaçağından kaynaklanan buzlanma, kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika
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Edirne'de su kaçağından kaynaklanan buzlanma, kazaları beraberinde getirdi

Edirne'de etkili olan soğuk hava sebebiyle meydana gelen su kaçağından dolayı yollarda buzlanma oluştu. Bu durum sabah saatlerinde araç kazalarına yol açtı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri uyarırken, belediye ekipleri de tuz ve solüsyon atılması için gerekli önlemleri aldı.

Edirne\'de su kaçağından kaynaklanan buzlanma, kazaları beraberinde getirdi
18.12.2023 - 22:31,
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Edirne'de su kaçağından kaynaklanan buzlanma, kazaları beraberinde getirdi

EDİRNE - Edirne'de etkili olan soğuk hava sebebiyle sabaha karşı yollarda meydana gelen buzlanmadan dolayı kazalar peş peşe geldi.

Edirne şehir merkezi Barutluk Mahallesi Akmercan Anadolu Lisesi önünde meydana gelen su kaçağının yolda oluşturduğu buzlanma sonrası araç kazası meydana geldi.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen sürücüler buzlanmayı fark etmeyerek, kazaya sebebiyet verdi. Bayan Sürücü, "Yolda ilerlerken öndeki aracın durması sonucu yolda da buzlanma sebebiyle aracın arkasından vurarak durabildim. Yolda gece soğuk havadan dolayı buzlanma oluşmuş" dedi.

Sabah saatlerinde şehir geneline 3 trafik kazası sonrası Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri uyarırken, belediye ekiplerine de gerekli yerlere tuz ve solüsyon atılması yönünde bilgi verdi.

Kaynak: İHA
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