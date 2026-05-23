Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvanın yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, 5 araçta hasar oluştu.

Kaza, Edirne'de Barutluk Mahallesi Kıyık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 22 AFH 354 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı. Kazad sürücü ile araçta bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle park halindeki 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE