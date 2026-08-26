Edirne Gümrüğünde 287 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda bir tırda 287 kilo 910 gram esrar bulundu, soruşturma başlatıldı.
Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, dedektör köpek Atlas'ın da katıldığı aramada 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine tırda detaylı arama gerçekleştirdi. Dedektör köpek Atlas'ın da katıldığı aramada, 255 ayrı paket içerisinde toplam 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam ettiği belirtildi.
Kaynak: İHA
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