Edirne İpsala\'da Önalan Tarım\'a ait biçerdöver çalışırken yandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde tarım arazisinde çalışma yapan biçerdöver, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

Edinilen bilgiye göre, Önalan Tarım İpsala işletmesine ait biçerdöver, çalışma sırasında alev aldı. Yangına müdahale edilirken, biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yetkililer ve üreticiler, hasat döneminde biçerdöverlerin düzenli olarak kontrol edilmesi, yangın söndürme tüplerinin hazır bulundurulması ve muhtemel yangınlara karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarıda bulundu.