Edirne Keşan\'da motosiklet, Adalet Sarayı yönünde yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Keşan Adalet Sarayı istikametine giden A.A. yönetimindeki 22 ADV 410 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yaya S.Y'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile yere düşen S.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.