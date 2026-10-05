Edirne'nin Bosna Köyü mevkisinde otomobil tarlaya uçtu, 10 düzensiz göçmen yaralandı - Son Dakika
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Edirne'nin Bosna Köyü mevkisinde otomobil tarlaya uçtu, 10 düzensiz göçmen yaralandı

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Edirne\'nin Bosna Köyü mevkisinde otomobil tarlaya uçtu, 10 düzensiz göçmen yaralandı
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Edirne'nin Yunanistan sınırına yakın Bosna Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu; kazada 10 düzensiz göçmen yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı; soruşturma sürüyor.

Edirne'nin Yunanistan sınırına yakın Bosna Köyü mevkisinde tarlaya devrilen otomobildeki 10 düzensiz göçmen yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Bosna köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 düzensiz göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de son dönemde artan göçmen hareketliliği ve göçmenlerin karıştığı trafik kazaları dikkat çekerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıYunanistan3. SayfaGöçmenEdirneGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'nin Bosna Köyü mevkisinde otomobil tarlaya uçtu, 10 düzensiz göçmen yaralandı - Son Dakika
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