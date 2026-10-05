Edirne\'nin Bosna Köyü mevkisinde otomobil tarlaya uçtu, 10 düzensiz göçmen yaralandı

Edirne'nin Yunanistan sınırına yakın Bosna Köyü mevkisinde tarlaya devrilen otomobildeki 10 düzensiz göçmen yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Bosna köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 düzensiz göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de son dönemde artan göçmen hareketliliği ve göçmenlerin karıştığı trafik kazaları dikkat çekerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.