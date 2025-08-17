Edremit\'te Traktör Römorku Devrildi: 8 Yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kurubaş Mahallesi Erek Dağı'nda yaylada meydana geldi. Yaylaya gitmekte olan traktörün römorku devrildi. Kazada römorktaki aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN