Karabük'ün Eflani ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen cipin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.Y. (28) idaresindeki 78 AAY 680 plakalı cip, Kocacık köyünden Çalıkahvesi köyü istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 2 metre yükseklikten köprüye düştü.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Eflani'de cip kazası: Bir yaralı - Son Dakika
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