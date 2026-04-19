Eğitimde Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitimde Güvenlik Toplantısı

Eğitimde Güvenlik Toplantısı
19.04.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arpaçay'da okul güvenliği için toplantı yapıldı, iş birliği ve güvenlik önlemleri tartışıldı.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında, ilçede eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği personelleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile okul müdürleri katıldı.

Kaymakam Akköz'ün başkanlığında yapılan toplantıda, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak adına kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı. Okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler ve kolluk birimleri arasında koordinasyonun artırılması gerektiği ifade edildi.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi yer aldı. Bu kapsamda özellikle risk taşıyan durumların önceden tespit edilmesi, olumsuzluklara hızlı ve etkili müdahale edilmesi için izlenecek yol haritası ele alındı.

Öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması konusu da detaylı şekilde değerlendirildi. Okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri, servis araçlarının denetimi, giriş-çıkış saatlerinde yaşanabilecek yoğunluk ve güvenlik açıklarına karşı alınacak önlemler üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca, okul çevrelerinde oluşabilecek risk alanları belirlenerek, bu alanlara yönelik ilave güvenlik tedbirlerinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Kolluk kuvvetlerinin okul çevrelerindeki denetimlerinin artırılması ve öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Kaymakam Akköz, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, tüm kurumların iş birliği içerisinde hareket etmeye devam edeceğini vurguladı. Okul güvenliğine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği kaydedildi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Arpaçay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eğitimde Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 11:36:33. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitimde Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.