Ehliyet Sınavı Çetesi Operasyonu: 44 Gözaltı

Mardin merkezli 5 ilde gerçekleştirilen ehliyet sınavı çetesi operasyonunda 44 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ehliyet sınavlarında gizli kamera, casus kulaklık ve yapay zeka ile oluşturulan sahte biyometrik fotoğraflar kullanılarak kopya düzeneği kurduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Mardin merkezli Şanlıurfa, İzmir, Sakarya ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon kapsamında 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 11 fişek ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

Operasyon kapsamında 44 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN