Ehliyetsiz sürücünün çarptığı anne ile oğlu ağır yaralandı - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücünün çarptığı anne ile oğlu ağır yaralandı

Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile oğluna ehliyetsiz kullanan sürücünün çarpması sonucu ağır yaralandılar. Kaza sonucunda anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı.

05.05.2024 22:06
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Yolun karşısına geçerken ehliyetsiz sürücünün çarptığı anne ile oğlu ağır yaralandı

UŞAK - Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile oğluna ehliyetsiz kullanan sürücünün çarpması sonucu ağır yaralandılar.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Kaya Gedik Bulvarından şehir merkezine seyir halinde olan İ.B. idaresindeki 06 ADF 401 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile oğluna çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolun kenarına savrulan F.K. ile oğlu A.E.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne ile oğluna daha sonra tedavileri için Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan polis ekiplerince sürücü gözaltına alınırken sürücünün İ.B.'nin alkollü araç kullanmaktan daha önce ehliyetine polis tarafından 2026 yılana kadar el konulduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz sürücünün çarptığı anne ile oğlu ağır yaralandı - Son Dakika

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