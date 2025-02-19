Ehliyetsiz Sürücüye 1 yıl 1 ay 10 gün Hapis Cezası - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücüye 1 yıl 1 ay 10 gün Hapis Cezası

Ehliyetsiz Sürücüye 1 yıl 1 ay 10 gün Hapis Cezası

Afyonkarahisar'da ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada bir kişi öldü, ceza tepki çekti.

19.02.2025 14:50
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Afyonkarahisar'da ehliyetsiz olarak kullandığı pikapla çarptığı otomobilde bir kişinin ölümüne neden olan sürücünün yargılandığı davada karar çıktı. Yargılanan sanığa mahkeme 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verilirken hayatını kaybeden şahsın yakınları ise duruma tepki gösterip kararı bir üst mahkemeye götüreceklerini belirtti.

Olay, geçtiğimiz 2023 yılı Temmuz ayında meydana geldi. 2. Küçük Sanayi Sitesinde meydana gelen olayda o dönem 16 yaşında olan ehliyetsiz M.C.Ş., idaresindeki 06 PMZ 09 plakalı pikap Yunus Çınar isimli kaporta ustasının kullandığı MOD PT 20 yabancı plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç yan yatıp park halindeki 03 ADK 092 plakalı otomobile çarparak durabildi. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Çınar yapılan müdahale eden ben kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay sonrası kaçan M.C.S., ise polisin yaptığı çalışma sonrası yakalandı. Olayın ardından şahıs hakkında 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 11 Şubat'ta görülen duruşma sonrası karar çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık M.C.Ş. katılmazken, taraf avukatları ile kazada hayatını kaybeden Yunus Çınar'ın eşi Sema Çınar hazır bulundu.

Karar duruşmasında, sanığa verilen 2 yıl hapis cezası, cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri göz önüne alınarak 1 yıl 1 ay 10 güne düşürüldü.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 3 yıl süreli denetime tabi tutulmasına karar verildi.

Verilen ceza sonrası karara tepki gösteren müşteki yakınları olayı bir üst mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz Sürücüye 1 yıl 1 ay 10 gün Hapis Cezası - Son Dakika

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