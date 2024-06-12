El Salvador'da 3 Ton Kokain Yakılarak İmha Edildi - Son Dakika
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El Salvador'da 3 Ton Kokain Yakılarak İmha Edildi

El Salvador'da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 3 ton kokain, açık alanda yakılarak imha edildi. Uyuşturucunun piyasa değeri 67.5 milyon dolar olarak belirtildi.

12.06.2024 12:08
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Orta Amerika ülkesi El Salvador'da piyasa değeri 67.5 milyon dolar olan yaklaşık 3 ton kokain yakılarak imha edildi.

El Salvador'da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele sürüyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 19 ve 24 Mayıs'ta denizde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 3 ton kokainin açık alanda yakılarak imha edildiği duyuruldu. Uyuşturucunun piyasa değerinin 67 milyon 512 bin dolar olduğu belirtildi. Operasyonda yakalanan 2 Ekvadorlu, 3 Meksikalı ve 2 Kolombiyalının cezaevinde olduğu aktarıldı. - SAN SALVADOR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa El Salvador'da 3 Ton Kokain Yakılarak İmha Edildi - Son Dakika

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