Elazığ Açık Cezaevinde Şüphelilerin Husumetlilerini Yaralayarak Kaçtığı Olayda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Elazığ Açık Cezaevinde Şüphelilerin Husumetlilerini Yaralayarak Kaçtığı Olayda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ Açık Cezaevinde Şüphelilerin Husumetlilerini Yaralayarak Kaçtığı Olayda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da geçtiğimiz hafta Açık Cezaevinin tellerini keserek içeri giren şüpheliler, aralarında husumet bulunan bir kişiyi ayağından yaralayarak kaçtı. Olaya karışan 5 şüpheli, Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

09.07.2024 12:37
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Elazığ'da geçtiğimiz hafta Açık Cezaevinin tellerini keserek içeri giren şüpheliler, husumetlilerini ayağından yaralayarak kaçtı. Olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz hafta Elazığ Açık Cezaevinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 5 şüpheli, aralarında daha önceden husumet bulunan M.B.'nin yattığı açık cezaevine geldi. Dışarıda bulunan tel örgüleri kesen şüpheliler, M.B.'yi silahla bacağından vurarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olaya karışan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ Emniyet Müdürlüğü, İnceleme, Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ Açık Cezaevinde Şüphelilerin Husumetlilerini Yaralayarak Kaçtığı Olayda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ Açık Cezaevinde Şüphelilerin Husumetlilerini Yaralayarak Kaçtığı Olayda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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