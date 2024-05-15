Elazığ'da 2 Bin 751 Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 2 Bin 751 Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Elazığ\'da 2 Bin 751 Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Rüstempaşa Mahallesi'nde ikamet eden bir şüphelinin evinde 2 bin 751 adet sentetik ecza hap, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 2 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler devam ediyor.

15.05.2024 08:57
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Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 751 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Rüstempaşa Mahallesi'nde ikamet eden E.Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Ekiplerce adresine yapılan operasyon sonucunda 2 bin 751 adet sentetik ecza hap, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 2 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 2 Bin 751 Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 2 Bin 751 Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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