Elazığ\'da 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Elazığ'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında 5 ayrı suçtan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri ile Keban İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 5 ayrı suçtan 27 yıl cezası bulunan M.S. isimli şahıs icra edilen operasyon sonucunda yakalandı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ELAZIĞ
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