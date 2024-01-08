Elazığ\'da 372 Kişiye \'Narkorehber\' Eğitimi Verildi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci, kadın ve kursiyerler olmak üzere 372 kişiye 'Narkorehber' eğitimi verildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Narkorehber faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede merkez Batı Sitesi, Eyüp Sultan Camii, Şavak ve Nurulluh Kız Kuran Kursu, Mehmet Zeki İlkokulu, Esra-Zafer-Eşref Yıldırım Ortaokulu ve Elazığ Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda personel, öğrenci ve eğitim gören kursiyerlerin katılımı ile toplam 372 kişiye eğitim verildi.

Ekipler tarafından katılımcılara, madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda bilgiler verildi. - ELAZIĞ