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Elazığ'da 560 kişiye 'Narkorehber' eğitimi verildi - Son Dakika
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Elazığ'da 560 kişiye 'Narkorehber' eğitimi verildi

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Narkorehber faaliyetleri sürdürülüyor. Ekipler tarafından öğrenci, kadın ve kursiyerler olmak üzere toplam 560 kişiye madde bağımlılığı, sokak satıcılarının profilleri, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler ve çözüm merkezleri konusunda eğitim verildi.

Elazığ\'da 560 kişiye \'Narkorehber\' eğitimi verildi
02.01.2024 - 10:15,  Güncelleme: 10:17
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Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci, kadın ve kursiyerler olmak üzere 560 kişiye 'Narkorehber' eğitimi verildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Narkorehber faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede Baskil, Kovancılar ve Karakoçan Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, 1800 Evler Fatih Kuran Kursu ve Hamidiye Kuran Kursu'nda eğitim gören anneler, Halk Eğitim Müdürlüğü personel ve eğitim gören kursiyerlerin katılımı ile toplam 17 eğitimde 560 kişiye eğitim verildi.

Ekipler tarafından katılımcılara, madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda bilgiler verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 560 kişiye 'Narkorehber' eğitimi verildi - Son Dakika


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