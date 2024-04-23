Elazığ\'da Beton Mikseri Köprüye Sıkıştı

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Elazığ'da seyir halindeki bir beton mikseri, sürücüsünün yüksekliği hesap edememesi sonucu köprüye sıkıştı.

Olay, Kinederiç köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton mikseri köprünün altından geçmeye çalıştı. Sürücüsü yüksekliği hesap edemediği için beton mikseri köprüye sıkıştı. Aracını sıkıştığı köprüden kurtarmak için çaba gösteren şoföre vatandaşlar da yardım etti. Yapılan çalışmalar çerçevesinde beton mikseri sıkıştığı yerden zor da olsa kurtarıldı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ