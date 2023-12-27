Elazığ\'da cip kaza yaptı, sürücü hafif yaralandı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, boş araziye uçtu. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ Keban yolu Bademli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç. idaresindeki 23 EV 174 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye uçtu. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ