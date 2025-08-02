Elazığ\'da Çocuk İnşaat Çukuruna Düştü

Elazığ'da bir inşaatın temel çukuruna düşen çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez İzzetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oynayan 11 yaşındaki M.C.O. toprağın kayması sonucu bir inşaat temel çukuruna düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar çevredeki vatandaşlardan birisi çukura inerek çocuğu kucağına aldı ve yukarıda bekleyen diğer şahsa verdi. Kurtarılan çocuk ambulansta taşındı. Bacağında burkulma ve şişme tespit edilen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ