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Elazığ'da dağlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Yangın, Karakoçan ilçesine bağlı Yeniköy ve Bağlıağaç arasında bulunan dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle dağlık alanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi. Köylülerin de yardımı ile yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ