Elazığ'da dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Yeniköy ve Bağlıağaç arasında bulunan dağlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve jandarmanın müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, köylülerin de yardımıyla yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

24.07.2024 11:40
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Elazığ'da dağlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Yangın, Karakoçan ilçesine bağlı Yeniköy ve Bağlıağaç arasında bulunan dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle dağlık alanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi. Köylülerin de yardımı ile yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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