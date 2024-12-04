Elazığ'da Döner Dükkanında Yangın - Son Dakika
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Elazığ'da Döner Dükkanında Yangın

Elazığ\'da Döner Dükkanında Yangın

Elazığ'da bir döner dükkanında çıkan yangın iş yerini kullanılamaz hale getirdi, can kaybı yok.

04.12.2024 17:17
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Elazığ'da bir döner dükkanında yangın çıktı. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesi üzerindeki bir döner dükkanında yangın çıktı. İçeride bulunan müşteriler ve çalışanlar güçlükle dışarı çıkarken, olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

İtfaiye, Son Dakika

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