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Elazığ'da polis ekipleri eğitim kurumlarında narkorehber eğitimi verdi - Son Dakika
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Elazığ'da polis ekipleri eğitim kurumlarında narkorehber eğitimi verdi

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 15-19 Ocak arasında narkorehber faaliyeti gerçekleştirildi. Toplam 21 eğitimde 354 kişiye madde bağımlılığı, sokak satıcılarının profilleri, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler ve çözüm merkezleri konularında bilinçlendirme yapıldı.

Elazığ\'da polis ekipleri eğitim kurumlarında narkorehber eğitimi verdi
22.01.2024 - 13:17,
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Elazığ'da polis ekiplerince eğitim kurumları ve Kur'an kurslarında öğretmen, öğrenci ve personele narkorehber eğitimi verildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 15-19 Ocak arasında narkorehber faaliyeti gerçekleştirildi. Bu çerçevede, madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda Şehit Burhan Gatfar Ortaokulu, Şehit Bünyamin Torğut İlkokulu, Halk Eğitim Müdürlüğü, Avukat Yılmaz Gök Kız Kur'an Kursu, Hacıoğulları Furkan Kız Kur'an Kursu, Hacı Fethi Kız Ku'ran Kursu, Yeşil Camii Kız Kur'an Kursu, Hacı Sabri Camii Mahmut Kaya Kız Kur'an Kursu personel, öğrenci ve eğitim gören kursiyerlerin katılımı ile toplam 21 eğitimde 354 kişiye gerekli bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri yapılmıştır. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da polis ekipleri eğitim kurumlarında narkorehber eğitimi verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da polis ekipleri eğitim kurumlarında narkorehber eğitimi verdi - Son Dakika
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