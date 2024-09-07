Elazığ'da Balkonda Yılan Panik Yarattı

Elazığ'da evin balkonunda yılan görüldü
ELAZIĞ - Elazığ'da bir apartmanın 4'üncü katının balkonunda yılan görüldü.
Olay, sabah saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evin balkonuna oturmak için çıkan vatandaş gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Paspasın altında yılanı gören vatandaş, bir süre cep telefonu ile o anları kaydettikten sonra, yılanı yakalayarak doğal ortamına bıraktı.
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