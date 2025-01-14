Elazığ'da freni boşalan kamyon park halindeki 3 aracı biçti. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay sabah saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan kamyonun freni boşaldı. Sürücüsünün kamyonu durdurma çabaları sonuçsuz kalınca caddede seyreden kamyon, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Freni Boşalan Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
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