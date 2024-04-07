Elazığ'da Hafif Ticari Araç Temizlik Kamyonuna Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Hafif Ticari Araç Temizlik Kamyonuna Çarptı: 5 Yaralı

Elazığ\'da Hafif Ticari Araç Temizlik Kamyonuna Çarptı: 5 Yaralı

Elazığ'ın Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, hafif ticari araç temizlik kamyonuna çarptı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapmaktadır.

07.04.2024 10:57  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da hafif ticari aracın temizlik kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TL 0038 plakalı hafif ticari araç, 21 BH 096 plakalı temizlik kamyonuna çarptı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralanırken, bazıları ise araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Araçtan çıkartılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Hafif Ticari Araç Temizlik Kamyonuna Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Eskişehir'de Ramazan Bayramı tedbirleri sürüyor
    11:16 Eskişehir'de Ramazan Bayramı tedbirleri sürüyor

    Eskişehir'de polis ekipleri, Ramazan Bayramı çerçevesinde bin 398 trafik personeli ile birlikte 55 noktada 331 trafik ekibi oluşturarak tedbirlerini sürdürüyor. Tedbirler kapsamında insansız hava araçları, kamera sistemleri ve radar ekipleri kullanılarak trafik denetimleri gerçekleştirilirken, otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda eğitimler veriliyor.

  • Mersin'de Bayram Tatili İçin Yoğun Trafik Denetimleri Başladı
    11:15 Mersin'de Bayram Tatili İçin Yoğun Trafik Denetimleri Başladı

    Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 günlük bayram tatili süresince trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli seyahatin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, vatandaşlar bilgilendirildi ve çeşitli hediyeler verildi. Jandarma ekipleri, bayram tatili boyunca trafik tedbirlerine devam edecek.

  • Eskişehir'de 82 Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücüsüne Cezai İşlem
    11:08 Eskişehir'de 82 Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Sürücüsüne Cezai İşlem

    Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giren ve kural ihlali yapan 82 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

  • Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı Tatili Tedbirlerini Açıkladı
    11:04 Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı Tatili Tedbirlerini Açıkladı

    Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle alınan tedbirler hakkında bilgi vererek, her gün 2 bin 700 güvenlik personelinin trafik güvenliğini sağlamak için sahada olacağını, vatandaşların da bayram neşesini üzüntüye döndürmemeleri için özellikle kurallara uymasını istedi. Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların 9 günlük tatillerini huzurlu ve güvende geçirmesi için ek tedbirler alındı. Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde uygulamalar yoğunlaşarak vatandaşlar hem polis hem de jandarma ekipleri tarafından bilgilendirilmeye başlandı.

  • Aydın'da Kaçan 9 Büyük Baş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu
    10:53 Aydın'da Kaçan 9 Büyük Baş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

    Aydın'ın Germencik ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kaybolan 9 büyük baş hayvanı buldu. Hayvanlar sahibine teslim edilirken, hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

  • Tosya'da Hafif Ticari Araç Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
    10:51 Tosya'da Hafif Ticari Araç Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

    Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, D100 karayolunda meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


11:04 Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün başkanlık katında jakuzi iddiası Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün başkanlık katında jakuzi iddiası
10:16 YÖK’ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama
08:24 Erbakan talimat vermişti Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere “rüşvet“ tabelası astı Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı
02:43 Bitlis’te seçim gerginliği 14 kişi gözaltına alındı, 5 polis hafif şekilde yaralandı Bitlis'te seçim gerginliği! 14 kişi gözaltına alındı, 5 polis hafif şekilde yaralandı
02:14 Bekçilerle esnaf arasında kavga Çok sayıda gözaltı var Bekçilerle esnaf arasında kavga! Çok sayıda gözaltı var
10:24 Rezindansta şüpheli ölüm 30. kattan düşen genç kız can verdi Rezindansta şüpheli ölüm! 30. kattan düşen genç kız can verdi
09:43 İstanbul’da polislerin servisi devrildi İstanbul'da polislerin servisi devrildi
09:41 TFF başkanlığına aday mı olacak Murat Sancak’tan iddialara yanıt gecikmedi TFF başkanlığına aday mı olacak? Murat Sancak'tan iddialara yanıt gecikmedi
08:43 Canık Çetesi çökertildi 20 tutuklama Canık Çetesi çökertildi! 20 tutuklama
08:17 İstanbul’da art arda otobüs yangınları İstanbul'da art arda otobüs yangınları
07:47 Kemal Kılıçdaroğlu “Partisinin aleyhine çalışıyor“ iddialarıyla ilgili konuştu Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili konuştu
07:43 Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi
07:25 Kapıkule’de 50 milyonluk uyuşturucu operasyonu Kapıkule'de 50 milyonluk uyuşturucu operasyonu
00:27 Beyoğlu’ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 11:15:48. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Hafif Ticari Araç Temizlik Kamyonuna Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement