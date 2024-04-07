Elazığ\'da Hafif Ticari Araç Temizlik Kamyonuna Çarptı: 5 Yaralı

Elazığ'da hafif ticari aracın temizlik kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TL 0038 plakalı hafif ticari araç, 21 BH 096 plakalı temizlik kamyonuna çarptı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralanırken, bazıları ise araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Araçtan çıkartılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
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Eskişehir'de polis ekipleri, Ramazan Bayramı çerçevesinde bin 398 trafik personeli ile birlikte 55 noktada 331 trafik ekibi oluşturarak tedbirlerini sürdürüyor. Tedbirler kapsamında insansız hava araçları, kamera sistemleri ve radar ekipleri kullanılarak trafik denetimleri gerçekleştirilirken, otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda eğitimler veriliyor.
Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 günlük bayram tatili süresince trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli seyahatin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, vatandaşlar bilgilendirildi ve çeşitli hediyeler verildi. Jandarma ekipleri, bayram tatili boyunca trafik tedbirlerine devam edecek.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giren ve kural ihlali yapan 82 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle alınan tedbirler hakkında bilgi vererek, her gün 2 bin 700 güvenlik personelinin trafik güvenliğini sağlamak için sahada olacağını, vatandaşların da bayram neşesini üzüntüye döndürmemeleri için özellikle kurallara uymasını istedi. Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların 9 günlük tatillerini huzurlu ve güvende geçirmesi için ek tedbirler alındı. Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde uygulamalar yoğunlaşarak vatandaşlar hem polis hem de jandarma ekipleri tarafından bilgilendirilmeye başlandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kaybolan 9 büyük baş hayvanı buldu. Hayvanlar sahibine teslim edilirken, hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, D100 karayolunda meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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