Elazığ'da havalı tabanca bulunan şüpheli, UYAP sorgusu sırasında kaçtı - Son Dakika
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Elazığ'da havalı tabanca bulunan şüpheli, UYAP sorgusu sırasında kaçtı

Elazığ\'da havalı tabanca bulunan şüpheli, UYAP sorgusu sırasında kaçtı
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Elazığ'da motosikletli polis timlerince durdurulan ve üzerinde 1 adet havalı tabanca bulunan şüpheli, UYAP sorgusu yapılacağı sırada kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından durdurulan ve üzerinde havalı tabanca ele geçirilen şüpheli, UYAP sorgusu yapılacağı sırasında kaçmaya başladı. Ekipler tarafından kovalamaca sonrasında yakalan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, merkez Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli polis timleri şüpheli gördüğü S.Ö.'yü durdurarak arama yaptı. Şahsın üzerinde 1 adet havalı tabanca bulundu. Şahıs uyap sorgulaması yapılacağı sırada kaçmaya başladı. Yakalan kovalama sonrasında şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Elazığ, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da havalı tabanca bulunan şüpheli, UYAP sorgusu sırasında kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da havalı tabanca bulunan şüpheli, UYAP sorgusu sırasında kaçtı - Son Dakika
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