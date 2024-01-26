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Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı - Son Dakika
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Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında yoldan geçen bir ambulans kazaya müdahale etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ\'da Kar Yağışı Nedeniyle Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı
26.01.2024 - 15:51,  Güncelleme: 15:51
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Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Baskil ilçesi Gemici köyü koç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. O esna da şans eseri yoldan geçen ambulans kazaya müdahale etti. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı - Son Dakika
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