Elazığ'da maden göçüğünde Bedri Aydın'ın oğlu da kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da maden göçüğünde Bedri Aydın'ın oğlu da kurtarıldı

Elazığ\'da maden göçüğünde Bedri Aydın\'ın oğlu da kurtarıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Bedri Aydın Madencilikte meydana gelen göçük olayında, maden işletmecisi Bedri Aydın'ın oğlu Zülfi Aydın da kurtarıldı. Göçük altında kalan diğer işçiler ise hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

27.02.2024 11:38  Güncelleme: 11:40
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Elazığ'ın Palu ilçesinde Bedri Aydın Madencilikte dün meydana gelen göçük olayında, çalışanlardan Zülfi Aydın'ın maden işletmecisi Bedri Aydın'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Palu ilçesi sınırlarında bulunan krom üretimi yapılan maden ocağında meydana geldi. Krom çıkartılan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden biri kendi imkanları ile çıkarken, 2 işçi de UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansa alındı. Göçük altında kalan son işçi de ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. İşçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

1 mühendis ve 16 işçisinin çalıştığı Bedri Aydın Madencilikte, göçüğün meydana geldiği sırada içeride bulunan personelden birinin madencilik şirketinin sahibi Bedri Aydın'ın oğlu Zülfi Aydın olduğu öğrenildi. Göçükten çıkarılan işçilerden 3'ünün Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavilerine devam ediliyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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