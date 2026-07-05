Elazığ\'da Minibüste Yangın

Elazığ'da alevlere teslim olan bir minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Elazığ merkeze bağçı Yurtbaşı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan bir minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangın sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ