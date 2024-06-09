Elazığ'da Otladığı Hayvanlarını Almak İçin Gittiği Arazide Ölü Bulundu - Son Dakika
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Elazığ'da Otladığı Hayvanlarını Almak İçin Gittiği Arazide Ölü Bulundu

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yaşlı bir adam, hayvanlarını almak için gittiği arazide ölü bulundu. Yunus Yaman'ın cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere Maden Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

09.06.2024 22:53
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Elazığ'da yaşlı bir adam, otladığı hayvanlarını almak için gittiği arazide ölü bulundu.

Olay, Alacakaya ilçesi Altıoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Yaman (75), öğleden sonra arazide otlayan hayvanlarına bakmaya gitti. Uzun bir süre geçmesine rağmen kendisinden haber alınamayan Yaman'ı, ailesi aramaya başladı. Hayvanların otladığı alandan geçen bir köylü, Yaman'ın cansız bedenini buldu. Şahıs durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlatırken, Yaman'ın cansız bedeni Maden Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaman'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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