Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı

Elazığ\'da Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

22.08.2024 01:16
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Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi protokol yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DHV 549 ile 34 ACR 13 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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