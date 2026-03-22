Elazığ\'da otomobil kazası

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 4 araca çarptı.
Kaza, merkez Hazardağlı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada 4 araçta maddi hasar oluştu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme başlattı. - ELAZIĞ
