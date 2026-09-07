Elazığ'da park halindeki otomobil yandı, alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi
Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde boş alanda park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç büyük çapta hasar görerek kullanılamaz hale geldi; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Elazığ'da alevlere teslim olan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş alanda bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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