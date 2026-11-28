Elazığ'da polisin 'Dar Alan' denetiminde 402 kişi ile 55 araç kontrol edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayişi sağlamak için Adnan Kahveci ve Hacı Ömer Bilginoğlu bulvarlarında 'Dar Alan' uygulaması gerçekleştirdi. 3 ayrı noktada 54 personelin görev aldığı denetimlerde 402 şahıs, 55 araç, 21 işyeri ve 5 park ile bahçe kontrol edildi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı noktada 54 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Dar Alan' uygulamasında, 402 şahıs, 55 araç, 21 işyeri ile 5 park ve bahçe denetlendi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Adnan Kahveci ve Hacı Ömer Bilginoğlu bulvarlarında 'Dar Alan' uygulaması yapıldı. 2 mobil ve 1 sabit olmak üzere 3 ayrı noktada, 1 Özel harekat unsuru ve 19 ekipten oluşan toplam 54 personelin görev aldığı denetimlerde, 402 şahıs, 55 araç, 21 umuma açık işyeri ile 5 park ve bahçe kontrol edildi.
Kaynak: İHA
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